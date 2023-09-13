أحمد مغربي



أصدر نائب الرئيس التنفيذي في مصفاة ميناء عبدالله بشركة البترول الوطنية الكويتية طارق الثويني تعميما بنقل وتعيين 12 رئيس قسم في المصفاة اعتبارا من اليوم 13 الجاري.



وجاء في التعميم، الذي حصلت عليه «الأنباء»:



1 ـ ينقل محمد بوعركي رئيس قسم عمليات من المنطقة الاولى الى مساندة العمليات الوقود البيئي ـ مصفاة ميناء عبدالله.



2 ـ ينقل هادي الحويلة رئيس قسم عمليات من المنطقة الخامسة الى مساندة العمليات الوقود البيئى.



3 ـ ينقل سليمان المطيري رئيس قسم عمليات من المنطقة الثانية الى مساندة العمليات الوقود البيئي.



4 ـ ينقل بدر المطيري رئيس قسم عمليات من المنطقة الرابعة الى المنطقة الثالثة.



5 ـ ينقل فاضل جابر رئيس قسم عمليات من المنطقة الاولى الى المنطقة الثامنة القسم الرابع HRU/SGP.



6 ـ ينقل عبدالله الرشيدي رئيس قسم عمليات من المنطقة الثامنة الى المنطقة الاولى، القسم الاول Delayed Coker Unit.



7 ـ يعين محمد الفريج رئيس قسم عمليات المنطقة الثامنة، القسم الأول Hydrocracker Unit.



8 ـ يعين طلال المطيري رئيس قسم عمليات المنطقة الثانية، القسم الاول DHT-U216/U249.



9 ـ يعين سعود تراحيب العجمي رئيس قسم عمليات المنطقة الاولى، القسم الثاني CDU/VRU-U11/13.



10 ـ يعين مطلق ناصر العتيبي رئيس قسم عمليات المنطقة الخامسة، القسم الأول HP Utilities.



11 ـ يعين براك الخلف رئيس قسم عمليات المنطقة الخامسة، القسم الثاني LP Utilities.



12 ـ يعين علي جعفر الرمضان رئيس قسم عمليات المنطقة الرابعة، القسم الأول ARDS.