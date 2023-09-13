نظام «كاسكايد» يمنح تأشيرات شنغن صالحة لمدة 5 سنوات للكويتيين شريطة صلاحية جواز السفر

أسامة دياب



رحب وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بإعلان الاتحاد الأوروبي والقاضي بمنح مواطني الكويت ميزة تفضيلية في إصدار تأشيرة الشنغن متعددة الرحلات صالحة لفترة 5 سنوات (بشرط أن تسمح فترة صلاحية جواز السفر)، بإجراءات موحدة للمواطنين المتقدمين عبر السفارات الأوروبية المعنية، بما في ذلك الموطنون الراغبون في السفر لدول الشنغن لأول مرة.



وأضاف أن هذه الخطوة تأتي كأحد أوجه التنسيق والتعاون عالي المستوى بين الكويت والاتحاد الأوروبي.



وأعرب الشيخ سالم العبدالله عن تقدير الكويت للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبــــي والأعـضـــاء في اتفاقية الشنغن وكل مؤسسـاتـهـــا، وخــاصـــة المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، على ما بذلته من جهود أثمرت الحصول على هذه الميزة، مؤكدا استمرار وزارة الخارجية في التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وصولا إلى الإعفاء الكامل لمواطني الكويت من تأشيرة الشنغن.



وأكد وزير الخارجية أن هذه الخطوة ستسهم في بناء الجسور وتعزيز التواصل بين مواطني الكويت والشعوب الأوروبية في مجالات متعددة، بما يسهم في تقوية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.



واختتم البيان بالتأكيد على أن مساعي وزارة الخارجية لإعفاء مواطني الكويت من تأشيرة الشنغن تأتي ضمن الجهود المتعددة التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل التسهيل على المواطنين الكويتيين وتلبية جميع احتياجاتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن القيادة السياسية في الكويت والتي أبرزت مسألة الوقوف على احتياجات المواطنين كإحدى أهم الأولويات في برنامج عمل حكومة الكويت.



وكانت المفوضية الأوروبية تبنت قواعد محددة تتعلق بإصدار تأشيرات متعددة الرحلات للمواطنين الكويتيين والتي تعتبر أكثر تفضيلا من القواعد العامة المطبقة حاليا. وقالت المفوضية: ان نظام التأشيرة الجديد «كاسكايد» سيمكّن المواطنين الكويتيين الذين يتقدمون بطلبات الحصول على تأشيرات الشنغن في الكويت بما في ذلك الذين يسافرون لدول الشنغن لأول مرة بأن يحصلوا على تأشيرات صالحة لمدة 5 سنوات بشرط ان تسمح صلاحية جواز السفر بذلك.



وطبقا لنظام التأشيرة الجديد «كاسكايد» الذي تم اعتماده بالنسبة للكويت، يمكن للمواطنين الكويتيين الآن أن يحصلوا على تأشيرات الشنغن طويلة الأمد ومتعددة الرحلات وصالحة لمدة 5 سنوات وفي حالة تجاوز صلاحية التأشيرة صلاحية جواز السفر، وسيتم إصدار تأشيرة متعددة الرحلات بفترة صلاحية تنتهي قبل 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر علما أنه خلال فترة صلاحية تلك التأشيرات يمكن للحاصلين على تلك التأشيرات التمتع بحقوق السفر التي تعادل تلك الحقوق التي يحصل عليها مواطنو الدول الذين لا يحتاجون لتأشيرة لدخول دول الشنغن.