ضمن استراتيجيتها التي ترتكز على الاستثمار في أدوات الدين الذي تمت هيكلته بحسب أحكام الشريعة الإسلامية، أعلنت شركة أرزان ثروات التي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية أنها قدمت استشارة لفرصة استثمارية لتمويل محفظة عقارية لمجمعات سكنية في مدينة بالتيمور - ميرلاند في الولايات المتحدة الأميركية.



وتشتمل هذه المحفظة على إجمالي 491 وحدة إيجار تقع جميعها في بالتيمور، ماريلاند في الولايات المتحدة الأميركية، مؤجرة حاليا بنسبة 88% وبأقل من أسعار السوق. والجدير بالذكر أن تعزيز الجودة الائتمانية للتدفقات النقدية للإيجار تتركز على أن ما يقارب 61% من إيجار المحفظة مدعوم من قبل برامج الحكومة المحلية والفيدرالية.



وتبلغ فترة التمويل ثلاث سنوات ونصف السنة مع إمكانية التمديد لمدة سنة واحدة مشروطة بتحقيق حد أدنى من الضمانات الجيدة المتفق عليها. وتوفر هذه الصفقة توزيعات للمستثمرين بمتوسط عائد سنوي بنسبة 11% مدفوعة بشكل ربع سنوي ومعدل عائد داخلي بنسبة 13.3% خلال فترة الاستثمار صافي الرسوم والضرائب والمصروفات.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات مهند أبوالحسن: «تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة أرزان ثروات في حماية أصول عملائها، وتقديم دخل مستقر وآمن، وتوسيع نطاق تنوع الصفقات في الأسواق الرئيسية التي نعمل فيها، بهدف توفير الفرص الاستثمارية مع ديناميكية مناسبة للمخاطر والمكافآت لعملائنا».



وأضاف: «تركز أرزان ثروات بشكل خاص حاليا على استراتيجية أدوات الدين الخاصة بها، وذلك نظرا لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية».