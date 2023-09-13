أسامة دياب



قالت السفيرة الإندونيسية لدى البلاد لينا ماريانا ان اللجنة العليا الكويتية - الإندونيسية المشتركة ستعقد أعمال دورتها الثانية في جاكرتا في أكتوبر 2024.



ولفتت ماريانا - في تصريحات للصحافيين على هامش مأدبة غداء أقامتها على شرف عدد من ممثلي الصحف المحلية - إلى أنها تسعى إلى تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وخصوصا بعد وصول الملحق العسكري في السفارة إلى الكويت مؤخرا، موضحة أن بلادها تمتلك إمكانات عسكرية وشركات مختلفة لتصنيع السلاح والمعدات العسكرية وهناك إمكانية كبيرة للتعاون مع الكويت في هذا المجال في الفترة المقبلة إذا رغب الجانب الكويتي في ذلك.



وأشارت إلى أنها تولي توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين أهمية كبيرة.



وكشفت عن ان إجمالي عدد أبناء الجالية الإندونيسية في الكويت يبلغ 7000 نسمة جميعهم من العمالة المدربة، مشيرة إلى وجود أكثر من 8 اتفاقيات ومذكرة تفاهم تسير العلاقات الثنائية بين البلدين وتمثل الإطار القانوني لها، فضلا عن وجود مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي والتي دخلت مرحلتها النهائية وفي انتظار التوقيع قبل نهاية هذا العام، لافتة لوجود 600 ممرضة إندونيسية في الكويت.



وكشفت عن زيارة مرتقبة لوزيرة القوى العاملة إلى الكويت في الفترة من 1 إلى 3 من أكتوبر المقبل.