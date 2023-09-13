قدم 4 أعضاء اقتراحا لإنشاء حديقة الكويت للدراجات الهوائية.



وقال الاعضاء م.علياء الفارسي وم. اسماعيل بهبهاني وم.فرح الرومي وعبدالله العنزي في اقتراحهم: بالإشارة إلى قانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت والى ما جاء في برنامج عمل الحكومة 2022-2026 تحت شعار وطن آمن ورفاهية مستدامة، وإلى اهمية دور بلدية الكويت في إقرار وتخصيص مواقع المشاريع وتحديد استعمالات الأراضي ضمن الإطار العام للمخطط الهيكلي للدولة، ولأهمية تنمية قطاع الترفيه بالدولة ومحافظاتها نقترح:



تخصيص موقع لإنشاء «حديقة الكويت للدراجات الهوائية» (Kuwait-Bike-Park) لإنشاء حديقة مزروعة بأشجار وشجيرات وممرات ومسارات على مستويات وأرضيات مختلفة مخصصة لممارسة رياضة قيادة الدراجات الهوائية على (3) مستويات (مبتدئ وأطفال - متوسط - متقدم)، وذلك بالتعاون مع شركة المشروعات السياحية ووزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.



مكونات الحديقة:



1 - ممرات ومسارات، وخطوط قفز وسواتر لهواة الرياضة بالإضافة الى مسار بانورامي حول الحديقة.



2 - حدائق وأشجار ومزروعات فطرية ومحلية بين المسارات.



3 - محلات تجارية صغيرة لمستلزمات الرياضة (مساحات تجارية).



4 - مقاه ودورات مياه (مساحات خدمية).



5 - مركز استقبال ومعلومات.



6 - عيادة صحية.



7 - مساحات أخرى.



أهداف المشروع:



1 - تنوع المشاريع الترفيهية في الدولة ومكان آمن لهواة الدراجات لممارسة هوايتهم.



2 - تحفيز السياحة الداخلية.



3 - تنفيذ المشروع يضيف مساحة خضراء تساهم في تحسين الوضع البيئي.



4 - التشجيع على الرياضة والاهتمام بالصحة.



5 - إمكانية استخدام النفايات المعاد تدويرها من الإطارات في إنشاء بعض أرضيات الحديقة.



6 - إشراك القطاع الخاص.



7 - تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المساحات التجارية.