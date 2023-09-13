

القاهرة - ناهد إمام



أكد اللواء أركان حرب م.مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدفع عجلة التصنيع المحلى واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بالشراكة مع الخبرات الصناعية العالمية، بما يسهم في العمل على خفض الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية. جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع، وكل من الشركتين الألمانيتين INTEC Rubber Powder GmbH، RECOM Patent & License GmbH، الذي تم توقيعه أمس في إطار فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر، حيث شهده كل من اللواء أ.ح.م.مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ود.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.



يأتي هذا التعاون في إطار مجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة من التعاون والاستثمارات المشتركة، في ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.



في هذا الصدد، أكد اللواء أ.ح.م.مختار عبداللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على إقامة شراكات إستراتيجية مثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات الألمانية العالمية المتخصصة للبدء في تأسيس مصنع بشراكة مشتركة لتدوير الإطارات لكل أنواع المركبات. وأوضح أن هذا المشروع الصناعي يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، لتصبح مصر مركزا إقليميا لتدوير إطارات السيارات والمركبات بكل أنواعها طبقا لمواصفات الجودة العالمية، وأيضا تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والعربية، مما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري. وأضاف انه جار اتخاذ كل الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع، موضحا ان هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.



من جانبهم، أعرب كبار مسؤولي الشركتين الألمانيتين INTEC Rubber Powder GmbH, RECOM Patent & License GmbH، عن تقديرهم لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرين إلى اننا نستهدف بهذا الاتفاق عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل، من خلال التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية، مشيدين بالتزام الهيئة بكل معايير الجودة العالمية ولديها خبرات متميزة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية.