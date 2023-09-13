أصدر الرئيس السوري بشار الأسد امس، قرارا يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة والمقررة للعسكريين العاملين (ضباطا وصف ضباط وأفرادا) في الجيش والقوات المسلحة، بقيمة 50 ألف ليرة سورية للضباط و40 ألفا لصف الضباط و30 ألفا للأفراد، لتصبح منحة زواج لمرة واحدة غير مستردة قيمتها 2 مليون ليرة سورية، وذلك بعد الحصول على رخصة الزواج وتثبيته وفق الأنظمة والقوانين.



كما أصدر الرئيس الأسد قرارا يقضي بمنح المتطوعين في صفوف الجيش السوري بموجب عقد تطوع (مكافأة بدء خدمة) مبلغا قدره 2 مليون ليرة سورية بعد التثبيت في الخدمة، ومبلغا قدره مليون ليرة سورية عن كل سنة خدمة تسلم للمتطوع عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.