القاهرة - هالة عمران



أعلن د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إطلاق أول منصة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر. وقال خلال كلمته في انطلاق فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المنصة ستكون بمنزلة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة.



وأشار مدبولي إلى توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية وملفات التعريف بالفرص الاستثمارية في إدارة النفايات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والزراعة وإنتاج الغذاء.



ولفت رئيس الوزراء إلى إتاحة المعلومات الخاصة ببرامج الدعم المتاحة من مختلف الجهات، لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية، كما تتيح المنصة قناة اتصال مباشر بين وزارة البيئة المستثمرين لتمكينهم من تلقي الدعم والخدمات.



وأضاف رئيس الوزراء ان الدولة اتخذت خطوات عملية ومبتكرة لإزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية.



مشيرا إلى أن هذا الأمر تحقق من خلال الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر.



إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق خطة تنموية شاملة لشمال سيناء، في رسالة واضحة بأن الدولة تستهدف التنمية في سيناء، وأن يكون أهالي شمال سيناء هم المستفيدين من هذه المشروعات، وهم من سيقومون بتنفيذ نسبة كبيرة من هذه المشروعات، موضحا أن الدولة ستعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات التنموية المختلفة.



جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، امس، لمتابعة استعدادات إطلاق الخطة التنموية الشاملة في شمال سيناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية هشام آمنة، ومحافظ شمال سيناء محمد شوشة، وأمين عام وزارة الدفاع، ومستشار القائد العام للقوات المسلحة للمعلومات، ومساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط م.محمد السيد، ومساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية .هشام الهلباوي، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية. وأكد رئيس مجلس الوزراء - خلال الاجتماع - أن الدولة المصرية استطاعت مواجهة التحديات المتمثلة في التهديدات الإرهابية بسيناء، ومن ثم فإن تحقيق التنمية هو الضامن الأساسي لاستدامة الاستقرار، والقضاء نهائيا على أي محاولة للإرهاب.



بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد: إن الخطة التنموية لشمال سيناء، تم إعدادها بالتعاون مع جميع الوزارات المختلفة، وتم الوضع في الاعتبار ما يتم تنفيذه من مشروعات لمختلف الوزارات.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهداف الخطة التنموية التي سيتم تنفيذها في شمال سيناء، وكذا القطاعات المختلفة التي ستشملها المشروعات، سواء الصناعية، أو الزراعية، أو السياحية، وغيرها.



وأضاف ان الاجتماع استعرض الإجراءات المتخذة لترسيخ مظاهر عودة الحياة الطبيعية بشمال سيناء، واستئناف الخدمات والأنشطة العامة بكل مرافق المحافظة.