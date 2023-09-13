استقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بقصر البركة العامر أمس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، وذلك بمناسبة زيارة سموه الخاصة لسلطنة عمان.



واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، وأكدا عزمهما المضي قدما في تعزيز أوجه التعاون الثنائي القائم في شتى المجالات بما يلبي طموحات الشعبين العماني والسعودي الشقيقين.



وقد رحب سلطان عمان بسمو ولي العهد السعودي في مستهل المقابلة، متمنيا له ولوفده المرافق طيب الإقامة في بلده الشقيق، بحسب ما أوردت وكالة أنباء عمان الرسمية «أونا» ووكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».



ونقل الأمير محمد بن سلمان خلال المقابلة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وتمنياته الطيبة بدوام الصحة والسعادة وللشعب العماني مزيدا من التقدم والازدهار.



فيما حمل السلطان هيثم بن طارق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تحياته وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والهناء وللشعب السعودي الشقيق مزيدا من التطور والرخاء.



وكان ولي العهد السعودي قد وصل مساء امس الاول إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة، قادما من نيودلهي، حيث شارك في فعاليات قمة مجموعة العشرين الثامنة والعشرين وأعقبها بزيارة رسمية إلى الهند، التقى خلالها كبار المسؤولين هناك وفي مقدمتهم رئيسة الدولة ورئيس الوزراء.