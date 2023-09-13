مبارك الخالدي

بجدارة واستحقاق، تأهل منتخبنا الأولمبي إلى نهائيات كأس آسيا بعد تعادله المثير مع منتخب العراق 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على «ستاد جابر الأحمد الدولي» في ختام منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا في قطر 2024 وأولمبياد باريس 2024. وبهذا التعادل، تأهل «الأزرق» من بوابة أفضل الثواني على مستوى القارة بعد ان جمع 7 نقاط، فيما تأهل العراق لكونه متصدر ترتيب المجموعة بـ 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن «الأزرق». في الشوط الأول كان منتخبنا هو الأفضل، وقدم حصة مثالية في الاستحواذ والأداء المتزن والمتنوع بتواجد حسين أشكناني وفهد الفضلي الذي أجاد كمحطة مساندة خلف المهاجمين ومن العمق، وتواجد سلمان العوضي وطلال القيسي في المقدمة، كما لم يترك الظهيران محسن فلاح وفيصل الشطي المساحات المفضلة للاعبي العراق، وكاد العوضي ان يدرك المرمى من تسديدة من خارج المنطقة ارتدت من القائم الأيسر للحارس كميل الركابي (37)، ورد المنتخب العراقي بتسديدة لمنتظر عبدالأمير مرت بجوار القائم الأيمن للحارس عبدالرحمن كميل الذي أبدع في التصدي لانفراد المهاجم حسين لا وندي (42). وفي الشوط الثاني نجح العوضي في تسجيل هدف التقدم من ركلة حرة مباشرة سكنت الزاوية اليسرى للحارس الركابي (47)، ليبسط «الأزرق» سيطرته، وأضاف البديل بندر السلامة «هدفا عالميا» بعد ان أسقط الكرة بذكاء من خارج المنطقة خلف الحارس المتقدم (64)، وضغط المنتخب العراقي لتقليص الفارق مستغلا الدربكة الدفاعية لمنتخبنا، وسجل كرار سعد الهدف الأول (68)، وأضاف مصطفى سعدون الهدف الثاني من تسديدة قوية (69)، لينتفض «الأزرق» بعدها ويتحصل على ركلة جزاء أهدرها عبدالعزيز ناجي بعد ان سدد الكرة في متناول الحارس (74). واستمرت محاولات المنتخبين للتسجيل ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة المثيرة بالتعادل الإيجابي 2-2.

«الأزرق» عاد من دبيمن جهة أخرى، عادت إلى البلاد أمس بعثة منتخبنا الأول لكرة القدم قادمة من الإمارات بعد انتهاء معسكره الإعدادي خلال فترة التوقف الدولي «فيفا دي»، وذلك تحضيرا لمشاركة «الأزرق» في التصفيات المشتركة والمؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، حيث سيخوض المنتخب أولى مواجهاته الرسمية في الكويت 16 نوفمبر المقبل أمام منتخب الهند ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبا قطر والفائز من أفغانستان ومنغوليا. ومن المقرر أن يخضع اللاعبون إلى فترة قصيرة من الراحة قبل أن يلتحقوا بأنديتهم.

وكان المنتخب قد لعب خلال تواجده في دبي مباراتين وديتين، الأولى كانت أمام البحرين وفاز فيها 3-1، فيما تعرض في المباراة الثانية لخسارة مفاجئة و«عكس التيار» من منتخب قيرغيزستان 1-3، حيث كسرت الخسارة سلسلة النتائج الإيجابية لمنتخبنا التي استمرت طوال 12 مباراة دولية شهدت فوزه في 9 منها والتعادل 3 مرات.

ومن المتوقع ألا تؤثر الخسارة على مسيرة إعداد «الأزرق» الذي ينتظره معسكر آخر سيقام الشهر المقبل في دبي أيضا ويتضمن مباراتين دوليتين أمام منتخبي الإمارات وسورية.