يواصل منتخبنا الوطني للمبارزة لسلاح الايبيه تدريباته اليومية في معسكره التدريبي بالعاصمة الهنغارية بودابست، كما يواصل منتخب «السابر» و«الفلوريه» استعداداته في العاصمة الإيطالية روما لخوض غمار منافسات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي ستقام في مدينة هانغزو بالصين خلال الفترة من 23 الجاري حتى 8 أكتوبر.



وذكر أمين سر اتحاد المبارزة حمد العوضي ان المنتخب يمضي قدما في تحضيراته لدورة الألعاب الآسيوية عبر خطة موضوعة مسبقا ليكون على أتم الجاهزية قبل الحدث الآسيوي الكبير.



وتطلع العوضي الى تحقيق نتائج مميزة في دورة الألعاب الآسيوية من خلال مشاركة المنتخب في مسابقات سلاح السابر والفلوريه والايبيه، متنيا الصعود إلى منصات التتويج فضلا عن حصد النقاط التصنيفية من أجل المساهمة في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.



وكان منتخبنا الوطني للمبارزة قد غادر الى المعسكر التدريبي الأسبوع الماضي للاستعداد لدورة الألعاب الآسيوية.