هادي العنزي



يغادر في الثانية فجر غد الخميس الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت إلى العاصمة الصربية (بلغراد)، لبدء المرحلة الثانية والأخيرة من إعداده لبطولة الأندية العربية الـ 35 لكرة السلة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل، على أن يغادر «الأبيض» من بلغراد إلى الدوحة مباشرة.



وقد أنهى الكويت بطل العرب والخليج مرحلة الإعداد الأولى، بمباراتين وديتين مع ضيفه المنامة البحريني، بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز، وحضور جميع اللاعبين، بعد عودة المحترفين الأميركي انتوني ماركوس هانت، والهاييتي كادي لالان، بالإضافة إلى الجزائري محمد حراث، كما شهدت صفوف «العميد» عودة راشد الرباح، وانضمام عبدالرحمن السهو قادما من القادسية.



وسيخوض «العميد» عددا من المباريات الودية مع فرق الصف الأول في الدوري الصربي، لرفع الجاهزية، للدفاع عن لقبه العربي في البطولة التي تشهد مشاركة 18 فريقا عربيا في البطولة، وهي: قطر مستضيف البطولة، والأهلي (قطر)، والكويت حامل اللقب، والقادسية الممثل الثاني لكرة السلة الكويتية، والفتح السعودي، والاتحاد الليبي، والاتحاد السكندري والأهلي المصري، ومجد طنجة وجمعية سلا (المغرب)، وبيروت ودينامو من لبنان بعد اعتذار نظيره الرياضي عن المشاركة، وكذلك وحدة صنعاء (اليمن)، وخدمات البريج (فلسطين)، والمحرق البحريني، والاتحاد الجزائري، ودجلة الجامعة العراقي، والسيب العماني.