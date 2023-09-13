أعلن مجلس إدارة نادي كاظمة عن إنهاء تعاقده مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيرجيو فارياس من طرف واحد وفق بيان نشره النادي على موقعه الرسمي.



وذكر كاظمة في البيان «جاء قرار فسخ العقد تنفيذا لقرار اتحاد كرة القدم في كتابه الوارد إلى النادي بتاريخ 6 الشهر الجاري بناء على القرار واجب التنفيذ الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتاريخ 30 أغسطس الماضي القاضي بإيقاف فارياس من مزاولة أي نشاط رياضي إثر نزاع رياضي طرفه نادي الهلال السوداني، وتخلفه عن دفع أتعاب المنازعة الرياضية».



وأضاف: على الرغم من إقحام كاظمة في خلاف لم يكن طرفا فيه، إلا أن مجلس الإدارة أبدى حسن النية مع المدير الفني، وتمت مواجهته بالقرار المنسوب إليه في اجتماع رسمي مساء الخميس الماضي، ولم ينكر علمه بموضوع القرار، وتم الاقتراح عليه بأن يتم فسخ الارتباط بالتراضي، لكنه طلب مهلة إلى مساء اليوم التالي للرد. وفي اليوم التالي أرسل رسالة إلى رئيس جهاز الكرة طالبا مهلة ليتسنى لمحاميه الطعن على قرار الاتحاد الدولي، الأمر الذي قوبل برفض مجلس الإدارة لوجوب تنفيذ القرار، وصعوبة التنبؤ بالوقت لقبول الطعن لإصدار قرار من «فيفا» يلغي قرار الإيقاف، ما أجبر مجلس الإدارة على اتخاذ الحل المنفرد بفسخ العقد مع تحمل المدير الفني كافة الآثار القانونية المترتبة على قراره. من جهته، بدأ مجلس الإدارة رحلة البحث عن مدير فني جديد لخلافة فارياس، وتبحث اللجنة الرياضية والجهاز الإداري للفريق الأول في أكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين، وسيتم الإعلان عن المدرب في غضون اليومين المقبلين.