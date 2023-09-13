تابعت البرتغال، بطلة 2016، مشوارها بثبات نحو نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم المقررة في ألمانيا الصيف المقبل، بفوزها القياسي هو السادس تواليا عندما تغلبت على لوكسمبورغ 9-0، فيما واصلت كرواتيا، ثالثة مونديال قطر، صحوتها بفوز ثالث تواليا خولها صدارة المجموعة الرابعة.



في المباراة الأولى في فارو، أكرمت البرتغال وفادة ضيفتها لوكسمبورغ بتسعة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها غونسالو إنياسيو (12 و45+4) وغونسالو راموش (18 و34) وديوغو جوتا (58 و77) والبديل ريكاردو هورتا (67) وبرونو فرنانديش (83) وجواو فيليكس (88).



وصنع فرنانديش ثلاثة أهداف (هدفان لإنياسيو وواحد لجوتا) مساهما في أكبر فوز في تاريخ منتخب بلاده.



وهو الفوز السادس تواليا للبرتغال الوحيدة التي حققت العلامة الكاملة في ست جولات حتى الآن (حققت كل من فرنسا واسكتلندا خمسة انتصارات في المجموعتين الثانية والاولى)، فعززت موقعها في الصدارة برصيد 18 نقطة.



في المقابل، توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية للوكسمبورغ عند ثلاثة ومنيت بخسارتها الثانية في التصفيات، فتراجعت الى المركز الثالث برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف شريكتها السابقة سلوفاكيا التي استعادت توازنها بعد خسارتها أمام البرتغال في الجولة الماضية، بفوزها على ضيفتها ليشتنشتاين بثلاثية نظيفة في الدقائق الست الاولى. وافتتحت سلوفاكيا التسجيل بعد 8 ثوان فقط عبر دافيد هانكو، وأضاف أوندري دودا الثاني (3)، وروبرت ماك الثالث (6).



وفي مباراة ثالثة في المجموعة ذاتها، حققت إيسلندا فوزا صعبا على ضيفتها البوسنة بهدف وحيد سجله ألفريد فينبوغاسون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.



وواصلت كرواتيا صحوتها عندما تغلبت على مضيفتها أرمينيا 1-0 في يريفان في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة. وسجل أندري كراماريتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13. واستعادت ويلز توازنها بعد خسارتين متتاليتين بفوزها الثمين على مضيفتها لاتفيا بهدفين نظيفين سجلهما قائدها لاعب وسط كارديف سيتي آرون رامسي (29 من ركلة جزاء) ومدافع بورنموث الإنجليزي ديفيد بروكس (90+6).