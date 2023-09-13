الدوحة - فريد عبدالباقي



اجتاز النجم الإيطالي ماركو فيراتي الفحص الطبي في مستشفى اسبيتار بالدوحة، لينضم رسميا إلى صفوف النادي العربي القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 50 مليون يورو لصالح نادي باريس سان جرمان الفرنسي.



وكان اللاعب وصل إلى الدوحة في ساعة متأخرة مساء أول من أمس برفقة زوجته ووكيل أعماله، وخضع إلى الفحص الطبي صباح أمس في اسبيتار، وبذلك أغلق النادي العربي ملف المحترف السابع هذا الموسم، بعد الاستغناء عن خدمات محترفه الآيسلندي أرون غونارسون، الذي خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة القطري يونس علي.



وبذلك أكمل العربي عقد محترفيه السبعة بتواجد السوري عمر السومة، والسنغالي عبده ديالو، والجزائري وسيم قداري بوليف «سيمو»، والمغربي محمد التعبوني، والبرازيلي رافينيا ألكانتارا، والتونسي يوسف المساكني بالإضافة الى ماركو فيراتي.



وعلمت «الأنباء» من مصادر أن عقد اللاعب الإيطالي به العديد من الامتيازات المالية، حيث يحصل على 5 ملايين يورو في حال تحقيق بطولة مع النادي العربي في الموسم الحالي.



من جانبه، قال فيراتي لدى وصوله إلى الدوحة: «سعيد جدا وأنتظر مشاركتي مع العربي، وسنحظى بموسم جيد، سنرى الكثير من الرغبة ومتشوق لاكتشاف أجواء الدوري القطري والملاعب والجماهير».