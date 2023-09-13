أشادت الهيئة العامة للرياضة بفوز لاعب منتخبنا الوطني للكراتيه عبدالله شعبان بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الدوري العالمي للكراتيه ضمن جولة دبلن في أيرلندا، والتي اختتمت أخيرا هناك بمشاركة أميز اللاعبين المحترفين والمصنفين في العالم.



وقال المدير العام للهيئة يوسف البيدان في تصريح صحافي إن ما حققه اللاعب شعبان بوصوله للمربع الذهبي ضمن منافسات (تحت 60 كيلو جراما) ومقارعته أبطال العالم يعد انتصارا مهما للرياضة الكويتية عموما ورياضة الكراتيه الكويتية على وجه الخصوص.



وأثنى البيدان على أداء شعبان في هذا الملتقى الدولي الكبير والذي مكنه من رفع تصنيفه الدولي إلى الثاني عالميا ضمن الوزن الذي يلعب به، منوها بجهود رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للعبة لإعداد لاعبيهم بصورة مميزة.



وأكد أن الهيئة من منطلق دورها الداعم للشباب الرياضي لن تتوانى عن رعاية المواهب الرياضية بكل الألعاب وتكريم أصحاب الإنجازات منهم والعمل على رفع مستواهم الفني والبدني.



يذكر أن البطل شعبان فاز على نظيره الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الدوري الأقوى للعبة الذي يتضمن عدة جولات وتقتصر المشاركة فيه على أفضل 32 لاعبا في العالم لكل من أوزان اللعبة المعتمدة، وتعد جوائزها الأكبر على مستوى البطولات العالمية.