القاهرة - ناهد إمام



سلم م.عبدالمطلب عمارة «نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن» أول رخصة بناء صادرة لقطعة أرض تم تقنينها بمدينة الشروق، وذلك في ضوء توجيهات الدولة لتوفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة الشروق



من جانبه، قال المهندس علي رئيس جهاز مدينة الشروق، إن جهاز المدينة، انتهى من إصدار أول رخصة بناء لأراضى التقنين لتكون مدينة الشروق بهذا الإنجاز في المرتبة الأولى بين المدن الجديدة.



وأضاف أن هذا الحدث يطمئن المواطنين على حسن سير خطة العمل وفارضا نفسه على قمة الأحداث في المرحلة الحالية وتقديرا للإنجاز.



وأشار م.علي سعد إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التوجيهات والرعاية المباشرة من د.عاصم الجزار «وزير الإسكان» وعبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة وقادة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واعدا باستمرار الجهد المبذول في هذا الملف المهم حرصا على مصالح المواطنين.