بيروت - أحمد منصور



توجه وزير الثقافة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى إلى «المجتمع الدولي» بالقول: «لمن لم يفهم من المجتمع الدولي ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء، خذ علما بالأهم: اليوم جرى إنذار أدواتكم، أي المنظمات غير الحكومية أن لبنان طفح كيله منهم، ولن يرضى أن يستمر أرضا مستباحة من قبلهم وأن عليهم أن يخضعوا للتنسيق والرقابة وإلا سيجري سحب العلم والخبر وحلهم».



وعبر حسابه على منصة «إكس»، أضاف المرتضى: «اليوم أيضا، وعلى قاعدة أنه «يا روح ما بعدك روح»، قلنا لكم بالفم الملآن تريدون تثبيت النازحين في لبنان فخذوا ما يدهشكم: لا قدرة لنا على ضبط عمليات النزوح من خلال المياه الإقليمية اللبنانية في اتجاه أوروبا، فتحملوا المسؤولية واتخذوا الإجراءات الكفيلة بتشجيع النازحين على العودة إلى بلادهم، وساعدوهم ليثبتوا في أرضهم».



وتابع: «يعني بالعربي «المشبرح» إذا لم تعدلوا عن مخططكم الرامي إلى تثبيت النازحين في لبنان، فإن البحر سوف يكون مشرعا أمامهم للنزوح في اتجاهكم، وعندها تحملوا نتائج أفعالكم، وتجرعوا سمكم المطبوخ».