حصد المنتخب الوطني للتايكوندو عن فئة الاشبال ميداليتين فضيتين وميداليتين برونزيتين في انطلاق (دورة بيروت المفتوحة السنوية الخامسة) للتايكوندو.



وانتزع اللاعب خليل المرزوق تحت طول 164 سم الميدالية الفضية بعد فوزه على لاعب من العراق وخسارته بالمنافسة على الذهبية أمام اللاعب اللبناني أنطوني نوفل.



كما استطاع اللاعب علي الدشتي تحت طول 152 سم إحراز الميدالية الفضية بعد فوزه على لاعب لبناني وخسارته الذهبية أمام الأردني همام العدوان.



وتمكن اللاعب أحمد العلي تحت طول 164 سم من تحقيق البرونزية بفوزه على لاعب من المنتخب اللبناني ليخسر باللعب على الفضية أمام لاعب آخر من المنتخب اللبناني ايضا.



بدوره، أحرز يوسف الشمري تحت طول 176 سم الميدالية البرونزية بفوزه على لاعب من لبنان وخسارته بالمنافسة على الفضية أمام لاعب من مصر.



وقال رئيس وفد اللاعبين للأشبال مساعد أمين سر اتحاد التايكوندو ناصر العدواني إن اللاعبين الاربعة استطاعوا تحقيق نتائج جيدة بعد «منافسة قوية».



وأضاف ان الاتحاد يحرص على انخراط اللاعبين في اكبر عدد ممكن من البطولات واكتسابهم ما أمكن من الخبرات التي تؤهلهم في المستقبل للمشاركة بالبطولات الآسيوية والعالمية.



من جهته، قال المدير الفني في الاتحاد فرج الفضل ان بطولة بيروت المفتوحة مهمة للاعبين كونها «مصنفة دوليا» وتمكن اللاعبين من تجميع اكبر عدد من النقاط.



وأضاف أن كل لاعب يحقق إحراز ميدالية ذهبية يحصل على 10 نقاط تساعده في التصنيف للاولمبياد المقبلة في العام 2027 (لم يتم تحديد مكان إقامتها بعد).



وأعرب عن سعادته بالأداء الممتاز للاعبين الذين انخرطوا في فترتي تدريب صباحية ومسائية بقيادة المدربين وليد المرشاد ومنيف الديحاني.