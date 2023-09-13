عثر خبير هولندي ملقب بـ «إنديانا غونز الفنون»، على لوحة قيمة للفنان فنسنت فان غوخ سرقت من متحف خلال فترة إغلاقه بسبب جائحة كوفيد عام 2020، وفق ما أكدت الشرطة المحلية.



وقال ريتشارد برونسفيك من وحدة مكافحة الجرائم الفنية في الشرطة الهولندية لوكالة فرانس برس إن «آرثر براند، بالتعاون مع الشرطة الهولندية، تمكن من حل هذه المشكلة».



وأشار إلى أن اللوحة التي عثر عليها براند «هي بالتأكيد العمل الأصلي، ليس هناك شك في ذلك».



واستحوذ الخبير الهولندي على اللوحة المفقودة التي تحمل عنوان «حديقة القسيس في نيونيين بالربيع» ويعود تاريخ إنجازها لعام 1884، ووضعها في منزله في أمستردام. وكان العمل الذي تقدر قيمته بما بين ثلاثة وستة ملايين يورو، قد سرق من متحف سينغر لارين في 30 مارس 2020 خلال عملية سطو تصدرت عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم.



وقال براند، الملقب بـ «إنديانا غونز الفنون» لتعقبه سلسلة من الأعمال الفنية البارزة المفقودة، إن الدعوات المتكررة التي أطلقها والشرطة الهولندية لإعادة هذه الأعمال أتت ثمارها أخيرا عندما قام رجل، لم يتم الكشف عن هويته حفاظا على سلامته، بتسليم اللوحة إلى المحقق في كيس أزرق تابع لعلامة «ايكيا» التجارية، مغطاة بغلاف فقاعي وموضوعة في غلاف وسادة.



ونشر المحقق الهولندي مقطع فيديو يظهره وهو يفك اللوحة في غرفة معيشته، مذهولا من الاكتشاف. وقال براند لوكالة فرانس برس «كان التأكد من أنها لوحة فان غوخ المسروقة من أعظم لحظات حياتي»، و«لم أكن أصدق ذلك».



وأظهرت لقطات فيديو نشرتها الشرطة الهولندية بعد وقت قصير من عملية السطو، لصاً يحطم باباً زجاجيا في المتحف القريب من أمستردام في منتصف الليل، قبل أن يفر مع اللوحة المخبأة تحت ذراعه اليمنى.