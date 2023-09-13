مريم بندق



وافق ديوان الخدمة المدنية على مقترح وزير الصحة د.أحمد العوضي المتعلق بالحصول على إجازة مرضية دون استشارة طبية عبر المنصات الإلكترونية. وبموجب موافقة «الديوان» يعكف قطاع نظم المعلومات بالتعاون مع الوسائل الإلكترونية لوزارة الصحة على إنجاز الإجراءات المطلوبة لإطلاق هذه الخدمة الجديدة فور إنجازها، حتى يتمكن الموظف من الحصول على الإجازة المرضية من دون مراجعة المركز الصحي، بشرط ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للموظف من خلال الوسائل الإلكترونية على 3 أيام في الشهر.



من جانبها، رأت مصادر ان تعاون «الديوان» و«الصحة» سيكون ممتازا من خلال تطبيق «سهل» لتمكين كل راغب في الحصول على الإجازة من أن يتقدم بطلبه. وأحاط وزير الصحة «الديوان» بضوابط الإجازة المرضية:



٭ إجازة براتب كامل لخمسة عشر يوما الأولى.



٭ إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوما الثانية.



٭ إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثة.



٭ إجازة من دون راتب للخمسة عشر يوما الأخيرة. إلى ذلك، تم تسجيل 5000 باحث عن عمل من خريجي جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، منذ فتح ديوان الخدمة المدنية باب التسجيل في 1 الجاري الذي يغلق بعد غد الجمعة 15 الجاري.