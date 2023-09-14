بشرى شعبان



أكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون بالتكليف حمد الخالدي حرص الوزارة على توفير كل ما يحتاج اليه الأبناء في عودتهم إلى المدارس.



وقال في تصريح صحافي على هاش الحفل الختامي للأنشطة الصيفية والعودة إلى المدارس الذي نظمته إدارة الحضانة العائلية تحت شعار «معكم نواصل النجاح» ان الوزارة تسعى دائما الى تفعيل الشراكة الاجتماعية سواء مع القطاع الخاص او هيئات المجتمع الأهلي بما يساهم في دمج الأبناء بالمجتمع.



وأكد الخالدي ان البرامج الصيفية كان لها الأثر الكبير بإدخال السرور للأبناء وقضاء أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية بالالتحاق بالبرامج التربوية وزيارة الأماكن الترفيهية.



وتوجه بالشكر إلى موظفي الإدارة على توفير جميع المتطلبات الخاصة لإنجاح هذا البرنامج، مشيدا بدور الجهات المشاركة بهذا الحفل والجهات الداعمة للقطاع بشكل خاص.



وقال واننا على أعتاب بداية عام دراسي جديد نتطلع الى توفير كل ما يحتاج اليه الأبناء خلال دراستهم مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والسداد وتحقيق أعلى درجات التفوق والانتقال إلى مراحل متقدمة بحياتهم العلمية.



وأكد ان وسائل نقل الأبناء من مكان سكنهم إلى المدارس متوافرة والوزارة على أتم الاستعداد لتذليل أي عقبة تواجه القطاع.



وحول عقد التغذية لقطاع الرعاية الاجتماعية، شدد الخالدي على ان العقد سار ولا يواجه اي إشكالية.



وحول الانتقال إلى مجمع الأحداث الجديد أكد ان المرحلة المقبلة وبعد التسلم النهائي وجاهزية المبنى بالكامل يبدأ الانتقال بالتدريج وفق جدول زمني متفق عليه مع الجهات الحكومية المعنية (وزارة الدخلية ونيابة الأحداث).



وبالنسبة لمجمع خدمات المسنين في محافظة حولي، أكد الخالدي ان افتتاحه سيكون خلال الشهر المقبل.



بدوره، أكد مدير إدارة الحضانة العائلية د.خالد العجمي ان الإدارة حرصت على ان تكون برامج الإجازة الصيفية موجهة ونوعية، كاشفا عن ان عدد النزلاء المستفيدة من برامج الأنشطة الصيفية 113 نزيلا من جميع الدور التابعة للإدارة.



وأشار العجمي إلى ان الإدارة ركزت خلال الصيف على 3 فئات من نزلائها (أبناء دار الطفولة، نزيلات دار الفتيات بحكم العمر) بالإضافة الى أبناء الحضانة العائلية من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة المقيمين في الدور التابعة للإدارة بهدف صقل مهاراتهم ومساعدتهم في الدمج المجتمعي.