عادت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض لإلقاء كلمة في فعالية فنية في أول ظهور علني لها بمقر الرئاسة الأميركية منذ خسارتها في الانتخابات الرئاسية في 2016 أمام دونالد ترامب.



وقالت السيدة الأولى جيل بايدن لكلينتون خلال فعالية للاحتفاء بالحائزين جائزة الفنون العالمية من جمعية الفن اليابانية «إنه لشرف لي أن أرحب بعودتك إلى البيت الأبيض».



وأضافت جيل بايدن «رائع، أنت محبوبة للغاية».



وهتف الجمهور وصفق لاستقبالها.



وقد شكرت هيلاري كلينتون جيل بايدن والرئيس جو بايدن، الذي لم يكن حاضرا، على دعمهما للفنون.



وكانت كلينتون التي سبقت لها عضوية مجلس الشيوخ وكانت السيدة الأولى للولايات المتحدة، هي أول امرأة تترشح للرئاسة عن حزب سياسي أميركي كبير. وقبل ذلك كانت وزيرة خارجية في عهد الرئيس باراك أوباما.