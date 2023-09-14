أعلنت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، أنه أصبح بإمكان القادمين إلى الكويت ممن يحملون البطاقات البنكية Debit والصادرة عن البنوك في دول الخليج الأعضاء بشبكة (GCCPOS) استخدامها في الدفع للتعبئة لدى أي من محطات «الأولى للوقود»، لتصبح «الأولى للوقود» أول سلسلة محطات لتعبئة الوقود بالكويت تقبل الدفع بالبطاقات البنكية الخليجية.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كي نت» عصام الخشنام إن هذه الخطوة تأتي تعزيزا للدور المحوري الذي تلعبه الشركة في توسعة نطاق قبول البطاقات الخليجية بالكويت، لاسيما انها تعتبر من المؤسسين للشبكة الخليجية (GCCNET) الخاصة بأجهزة الصراف الآلي التي تقدم خدمات السحب النقدي لحاملي بطاقات السحب الصادرة عن دول الخليج الأعضاء بالشبكة.



وأضاف الخشنام ان «كي نت» تعتبر الداعم الرئيسي للقطاع المصرفي الكويتي من خلال تقديم حزمة من الخدمات والحلول المتميزة في مجال الدفع الإلكتروني، والتي تعتمد على ربط الخدمات المصرفية للبنوك العاملة في الكويت ببعضها بعضا، بالإضافة الى الربط مع العديد من شبكات العمليات المصرفية المماثلة العاملة في دول التعاون، على صعيد أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع وبوابة الدفع الإلكتروني. وأوضح ان هناك دورا فاعلا ورئيسيا لكل من: البنك الأهلي الكويتي، وبنك وربة، وبنك الكويت الدولي (KIB)، والبنك الأهلي المتحد، وذلك في إدخال هذه الخدمة على جميع أجهزة نقاط البيع المنتشرة في مواقع محطات «الأولى للوقود» والبالغ عددها 43 محطة.