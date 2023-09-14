أجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعديلا وزاريا في حكومته مع تغيير ملحوظ في حقيبتي الخارجية والدفاع فضلا عن زيادة كبيرة في عدد النساء.



يتولى كيشيدا (66 عاما) السلطة منذ أكتوبر 2021، وتراجعت شعبيته في الأشهر الأخيرة مما أضعف موقعه كرئيس للحزب الديموقراطي الليبرالي (يمين محافظ) بينما من المقرر إجراء انتخابات داخلية العام المقبل.



واستبدل وزير خارجيته يوشيماسا هاياشي لتحل محله يوكو كاميكاوا السياسية المخضرمة التي تبلغ من العمر 70 عاما وشغلت منصب وزيرة العدل مرارا بين عامي 2014 و2021.



وهي المرة الأولى منذ 19 عاما التي تتولى فيها امرأة حقيبة الشؤون الخارجية في اليابان.



وتنضم 5 نساء إلى الحكومة الجديدة مقارنة باثنتين سابقا من بين 19 وزيرا.



وعلى الرغم من أن زيادة عدد النساء مازالت محدودة، إلا أنها تعادل العدد القياسي للوزيرات في اليابان في عامي 2001 و2014.



والعلامة الرمزية الأخرى للتجديد هي أن 11 من أصل 13 عضوا جديدا في الحكومة سيتولون حقيبة وزارية لأول مرة.



وحل محل وزير الدفاع ياسوكازو همادا، مينورو كيهارا (54 عاما) الذي شغل سابقا منصب السكرتير البرلماني للدفاع (2013-2014) وكان المستشار الخاص لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية من 2019 إلى 2021.



وكيهارا عضو في الكتلة البرلمانية المؤيدة لتعزيز العلاقات مع تايوان.