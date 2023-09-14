عبدالحميد الخطيب



كشف الفنان حمد العماني عن أعماله الدرامية الجديدة المتوقع عرضها في رمضان 2024، وقال لـ «الأنباء»: بدأت تصوير مسلسل «نهاية فراق»، من إنتاج المجموعة الفنية للمنتج باسم عبدالامير وشركة «صمود برودكشن» للفنانة صمود الكندري، وتأليف الكاتبة نور البدري، وإخراج حسين الحليبي، وأشارك فيه بجانب نخبة من النجوم المتميزين، وأتمنى أن ينال استحسان وإعجاب المشاهدين، لاسيما انه يناقش عددا من القضايا بأسلوب درامي شائق.



وتابع العماني: كذلك أجهز لمسلسل ثان سيرى النور أيضا في رمضان، وسأعلن عن تفاصيله قريبا بعد اكتمال التعاقد، موضحا سبب قبوله الظهور في عملين برمضان المقبل على عكس عادته السنوية باختيار مسلسل واحد للتواجد في الشهر الفضيل، حيث قال: لأن توقيت تصويرهما متباعد، فـ «نهاية فراق» يجري تصويره حاليا، أما العمل الآخر فسيبدأ تصويره حلال يناير المقبل، بالإضافة الى أنني اجسد فيهما شخصيتين مختلفتين وتشكلان إضافة لي كممثل، وهو ما احرص عليه في جميع أعمالي أن اقدم أدوارا متنوعة ترضيني وترضي جمهوري العزيز.



وتطرق العماني الى مشاركته في الفيلم السينمائي الكويتي «شيابني هني»، والذي بدأ عرضه في الفترة القليلة الماضية ويحظى بإشادات من الجمهور والنقاد، وقال: التجربة بالنسبة لي «وايد مميزة»، أشعر بأن الفيلم هو «ولدي» اللي عشت معه من الروضة حتى صار شابا، وأتمنى أن يكون فاتحة خير على صناعة السينما في الكويت، مستدركا: لقد شاركت من قبل في أفلام قصيرة للمهرجانات وليست مناسبة للعرض الجماهيري، لكن «شيابني هني» روائي طويل وجماهيري، ومختلف في كل شيء سواء من ناحية الانتاج الضخم أو الإخراج العالمي وأيضا أسماء النجوم الذين أشارك معهم، فهو فيلم متكامل وفخر لي ان اكون ضمن فريق العمل فيه.



وبسؤاله عن رأيه في وضع السينما بالكويت، أجاب حمد العماني: السينما عندنا ما راح تتحرك أو تنهض إلا بدعم حكومي، دعم يكون من كل النواحي، الكويت لديها المواهب من مخرجين وممثلين وفنيين المهم ان يتم دعمهم ليكون هناك تطور حقيقي لهذه الصناعة.