تابعت إسبانيا صحوتها في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» المقررة الصيف المقبل في ألمانيا بفوزها الساحق على ضيفتها قبرص 6-0، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الاولى فيما حقق المدرب لوتشانو سباليتي فوزه الأول على رأس المنتخب الإيطالي بتغلبه على أوكرانيا 2-1 ضمن المجموعة الثالثة.



في غرناطة، حسم المنتخب الإسباني النتيجة في الشوط الأول بتسجيله هدفين من تمريرتين حاسمتين من نيكو وليامس بداية إلى غافي (18) ثم ميكيل ميرينو (33)، وأضاف «الماتادور» 4 أهداف في الشوط الثاني، منها 3 في غضون 7 دقائق، عبر البدلاء خوسيلو (70)، وفيران توريس (73 و83) وأليكس باينا (77)، في أول أهدافه الدولية بعدما دخل بدلا من غافي.



وحقق «لا روخا» بقيادة مدربه لويس دي لا فوينتي فوزه الثاني تواليا في النافذة الدولية الحالية بعدما سحق جورجيا 7-1 قبل 4 أيام، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات.



ويتأخر المنتخب الإسباني بفارق 6 نقاط عن نظيره الأسكتلندي المتصدر بـ 15 نقطة من 5 مباريات، علما أنه غاب عن هذه الجولة، فيما رفعت النرويج رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثالث بفوزها على ضيفتها جورجيا 2-1، وسجل هدفي النرويج إيرلينغ هالاند (25)، ومارتن اوديغارد (33)، فيما سجل هدف جورجيا الوحيد بودو زفيزيفادزي (90).



وعلى ملعب سان سيرو في ميلانو، سجل هدفي إيطاليا لاعب وسط انتر ميلان دافيدي فراتيسي (12 و30).



وارتقى «الآزوري» للمركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، وخلف انجلترا المتصدر بـ 13 نقــطــة مــن 5 مباريات. وقـــال المــــدرب سباليتي عقب فوز فريقه: «يجب أن نكون سعداء، لعب المنتخب كرة قدم جيدة، وكان منظما بشكل جيد على أرض الملعب»، مضيفا: كنا بحاجة إلى المزيد من الأسلوب الجيد من أجل تسجيل الهدف الثالث.



وضمن منافسات المجموعة السادسة، حقق المنتخب البلجيكي فوزا ساحقا على حساب ضيفه منتخب استونيا 5-0، وسجل أهداف بلجيكا كل من يان فيرتوغن (4) ولياندرو تروسار (18) وروميلو لوكاكو (56 و58) وتشارلز دي كيتيلايري (88).



وتتصدر بلجيكا مجموعتها برصيد 13 نقطة بالتساوي مع النمسا التي عادت من ستوكهولم بفوز مهم على السويد 3-1.



وفي المجموعة التاسعة فازت سويسرا على أندروا 3-0، لتعزز صدارتها 14 نقطة، بفارق نقطتين عن رومانيا الفائزة على كوسوفو 2-0.