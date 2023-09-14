

أعلن مدير عام جمعية النجاة الخيرية الكويتية محمد الأنصاري عن توزيع الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية العاجلة على 1000 أسرة ما يعادل 7000 مستفيد من متضرري الزلزال في منطقة (إغيل) المغربية.



وأكد الأنصاري في تصريح لـ «كونا» أن المساعدات العاجلة لمتضرري الزلزال في المغرب تأتي ضمن إطار الجهود الإغاثية للمؤسسات الإنسانية الكويتية.



وأشار إلى تعاون الجمعية بشكل عاجل مع جهات منفذة ومعتمدة منها وزارة الخارجية الكويتية ليتم توزيع المساعدات الإغاثية بإشراف موفد الجمعية مشاري العنزي وبالتعاون مع نظيره من فريق المساعدات المغربي.



وأوضح أن هذه المساعدات تتضمن مواد غذائية وخياما وأغطية وغيرها من الاحتياجات الأساسية للأسر، معربا عن شكره وامتنانه لمساعي أهل الخير في البلاد ومساندتهم للشعوب المنكوبة ودعمهم المستمر لحملة «فزعة المغرب» عبر الموقع الرسمي للجمعية.