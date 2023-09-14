

أقامت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا أسبوع اللقاء التنويري للطلبة المستجدين الذين تم قبولهم للانضمام إلى الجامعة للسنة الأكاديمية 2023/2024، حيث استقبلت الجامعة الطلبة المستجدين وذويهم في اللقاء التنويري للتعريف بالجامعة وضوابط البعثات الداخلية، إلى جانب الاستشارات والخدمات الطلابية.



وافتتح اللقاء التنويري رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين الذي رحب بجميع الطلبة والحضور وتمنى لهم عاما دراسيا مليئا بالنجاحات والتوفيق.



وأكد البقاعين في كلمته أن الجامعة تقدر جميع الجهود المبذولة من الطلبة والتي لابد أن يتوافق مع مسؤولية الطالب وجديته لمتابعة الصفوف الدراسية والحرص على حضور جميع المحاضرات.



وأشار البقاعين إلى أن إنجازات طلبة الجامعة هي التي أبرزت اسم الجامعة وكان لها التأثير المباشر في التعريف بقيامها على أساس أكاديمي متين يؤهل طلبة الجامعة للتعليم والمعرفة اللازمة والمتقدمة من أجل التواجد في مختلف القطاعات والأنشطة الأكاديمية والعلمية، لافتا إلى انه لمس هذا الأمر حينما التقى بالعديد من المؤسسات وممثليها في مختلف المحافل.



من جهته، ألقى عميد كلية الهندسة في الجامعة البروفيسور علي شمخة كلمته التي حث فيها الطلبة على الاستمتاع بالحياة الجامعية في جميع جوانبها التعليمية والأنشطة الثقافية والمجتمعية. وأوضح للطلبة المستجدين أن شخصيتهم سوف تتغير وتتطور لاكتساب مهارات أفضل في العمل الجماعي والفكر التحليلي والإبداعي الذي سوف ينعكس على أدائهم الدراسي.



وتلا هذا اللقاء التنويري جولة داخل الحرم الجامعي لتعريف المستجدين بأهم مرافق الجامعة التي سوف يترددون عليها باستمرار، وانتهت الجولة بمجموعة من الأنشطة الترفيهية والتوزيعات. واستمرت الجامعة في أسبوعها التنويري بتقديم الحلقات الإرشادية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات التي عقدت على مدار ثلاثة أيام وقدمها قسم البرامج التمهيدية في الجامعة حول كيفية استخدام أنظمة التسجيل والمتابعة الأكاديمية بين المحاضر والطالب إلى جانب تفعيل البريد الإلكتروني الجامعي للتواصل. هذا، وتستمر فترة السحب والإضافة في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا خلال الأسبوع الجاري.