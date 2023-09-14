

وقف الحارس أندريه أونانا سدا منيعا فتغلبت الكاميرون على ضيفتها بوروندي 3-0 أمس الأول في غاروا، وحجزت بصحبة ناميبيا البطاقتين الأخيرتين إلى كأس أمم أفريقيا في كرة القدم المقررة مطلع العام المقبل في ساحل العاج.



وبتحقيقها الفوز، ارتقت الكاميرون من المركز الثالث إلى الأول في المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطتين عن ناميبيا التي ضمنت بدورها تأهلها الى النهائيات للمرة الرابعة في تاريخها بتقدمها على بوروندي بفارق نقطة في مجموعة من ثلاثة منتخبات، بعدما أقصيت كينيا نتيجة تعليق عمل اتحادها من قبل الاتحاد الدولي (فيفا).



أمام ثلاثين ألف متفرج على استاد رومدي أدجيا في شمال غرب البلاد، سجل للكاميرون براين مبومو (46)، كريستوفر ووه (59) والقائد فنسان أبوبكر المولود في غاروا (90+3).



وصد أونانا، الحارس الجديد لمان يونايتد الإنجليزي بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من إنتر الإيطالي، ثلاث كرات حاسمة في ظهوره الأول بعد استبعاده في تصفيات مونديال قطر 2022، لخلاف مع المدرب ريغوبير سونغ أدى إلى اعلانه الاعتزال دوليا.



وعوضت الكاميرون تعثرها في آخر مباراتين، إذ تعادلت مع ناميبيا 1-1 قبل أن تخسر أمامها 1-2.



وتعد الكاميرون ثاني المنتخبات المتوجة في البطولة القارية بعد مصر (7)، إذ أحرزت اللقب في خمس مناسبات آخرها في 2017.



وبتأهل الكاميرون، ستشارك المنتخبات الـ 16 الأعلى تصنيفا في القارة من ضمن 24 منتخبا في النهائيات المقررة بدءا من 13 يناير، وستقام قرعة النهائيات في 12 أكتوبر في أبيدجان.