

استبعد مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشان أن يكون لاعب وسط «الديوك» ويوفنتوس الإيطالي بول بوغبا تناول المنشطات عمدا، وفق ما أفاد أمس الأول بعد الهزيمة الودية على أرض ألمانيا 1-2. وقال: «أنا مندهش جدا، لا أملك المعطيات، ستتوالى الأمور، لكن الكثير من الأشياء تتراكم فوق بوغبا، وهذا أمر صعب».



وقررت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات الإثنين إيقاف بوغبا مؤقتا بعد ثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المحظور، ما يشكل ضربة قاسية جدا لحلمه بالعودة الى مستواه السابق بعدما عانى الأمرين جراء الإصابات.



ووفقا للصحافة الإيطالية، فإن بوغبا الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، سقط في فحص المنشطات الذي خضع له بعد مباراة يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها.