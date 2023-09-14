مبارك الخالدي



عاشت الكويت مساء أمس الأول أجواء من الفرح بتأهل منتخبنا الأولمبي إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة المقرر إقامتها في قطر 2024 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



لم يكن التأهل المستحق هو السبب الوحيد في تلك الفرحة، بل إن «الأزرق الواعد» نجح بظهور جيل جديد قادر على تمثيل كرة القدم الكويتية في المحافل الدولية المختلفة والعودة إلى المنافسة القارية ووجود عمل دؤوب لرفع اسم وعلم الكويت في مختلف المحافل الدولية، إذ كان التألق الجماعي لـ«الأزرق» محل إعجاب الجميع.



وفي هذا الإطار، هنأ البيدان مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم والجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب الأولمبي بعد نجاحهم في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا.



والعامل الآخر والذي كان سببا في التأهل هو جودة لاعبينا وما يتمتع به اللاعب الكويتي من روح وقتالية داخل الملعب، فالتصفيات أفرزت عدة أسماء سيكون لها دور بارز في مستقبل الكرة الكويتية منهم الحارس عبدالرحمن كميل، واللاعبون عبدالرحمن الفضلي والهداف سلمان العوضي والنجوم بندر السلامة وبدر المطيري وخالد صباح ويوسف الحقان ومحسن فلاح وسلمان البوص ومهدي دشتي وحسين اشكناني والنجم الواعد الذي نال الكثير من الثناء فهد الفضلي، ويحسب للجنة الفنية باتحاد الكرة دعمها للجهاز الفني بقيادة البرتغالي ايميليو بيكسي الذي احسن التعامل مع اللاعبين كصديق قبل أن يكون مدربا ما أكسبه حب اللاعبين وسهل من إيصال أفكاره لهم.



كما لا يمكن تجاهل دور الجمهور الوفي الذي تواجد في المباراة الحاسمة، حيث كان له الدور الكبير في شد أزر اللاعبين وشحن طاقاتهم للوقوف ندا قويا أمام منتخب العراق صاحب المهارات العالية.



الحمود: أداء بطولي ونتائج مشرفة



هنأ المستشار بالديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود لاعبي المنتخب الأولمبي والجهازين الفني والإداري وعلى رأسهم مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتأهلهم لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في قطر والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك عقب تحقيق التعادل الإيجابي 2-2 مع منتخب العراق.



وأشاد الحمود بأداء اللاعبين البطولي طوال مرحلة التصفيات والذي أسهم في تحقيقهم نتائج مشرفة وتحقيق هذا الإنجاز، متمنيا لهم الفوز بكأس آسيا ومن ثم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تساهم في رفع مرتبة الكويت الرياضية ورفع علمها خفاقا في جميع المحافل والميادين.



بيكسي يطالب الأندية بإشراك لاعبي الأولمبي





أكد مدرب منتخبنا الأولمبي البرتغالي ايميليو بيكسي أن المهمة لم تكن سهلة على الإطلاق، موجها الشكر الى اتحاد كرة القدم على ثقتهم في الجهاز الفني واختياراته للاعبين الذين لم يشارك اغلبهم مع أنديتهم، مضيفا: «خلال التصفيات كان المستوى الفني للاعبين في تصاعد وبلغ ذروته في مواجهة العراق، وهذا ما منحنا الثقة في التأهل».



وأشار إلى انه يعمل بمبدأ الأسرة الواحدة مع اللاعبين، فأنا بمنزلة أخ وصديق لهم خارج الملعب، متمنيا أن تمنح الأندية الفرصة للاعبين في المشاركة في مباريات الدوري، مؤكدا أنهم يملكون الكثير من القدرات الفنية لتقديمها.



شنيشل: منتخب الكويت قوي



من جانبه، قال مدرب العراق راضي شنيشل إن منتخب الكويت قوي ويستحق الاحترام، مضيفا: «توقعت أن نواجه الصعوبات فنتيجة المباراتين أمام تيمور الشرقية ومكاو كانتا خادعتين، وربما ألقت بظلالها خلال مواجهة الكويت المتطور ولكن الأهم أننا نجحنا في العودة بعد أن تخلفنا بهدفين ونبارك للكويت والعراق على هذا التأهل».





قالوا عقب المباراة



٭ مدير منتخبنا الأولمبي جراح العتيقي: «كل الشكر لجمهورنا الوفي على ثقته بهذا الفريق، ونفتخر بلاعبينا بعد أن قدموا مباراة كبيرة حيث كنا نستحق الفوز بفضل ما لدينا من 23 مقاتلا وبطلا. وشكرا لمجلس إدارة اتحاد الكرة، والقادم أفضل للكرة الكويتية، وسنعد العدة لخوض النهائيات على أفضل صورة».



٭ بندر السلامة: «المباراة كانت صعبه وقد حققنا الهدف الأهم منها وهو التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، وأبارك لإخواني اللاعبين والجهازين الفني والإداري ولجمهورنا الوفي».



٭ عبدالعزيز ناجي: «أبارك لزملائي اللاعبين ولاتحاد كرة القدم ولكل من شجعنا ووقف إلى جانبنا، فقد لعبنا للفوز وقدمنا مباراة كبيرة وجميلة تليق باسم الفريقين. والحمد الله على التعادل الذي كفل لنا التأهل وسنعمل على تصحيح الأخطاء في معسكرنا القادم، كما أتشرف بتأهل المنتخب وأنا قائد له».



المتأهلون لكأس آسيا تحت 23 عاماً



انتهت تصفيات كأس آسيا تحت 2023 عاما المقررة في قطر خلال الفترة من 15 ابريل إلى 3 مايو 2024 حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024.



وفيما يلي المنتخبات التي تأهلت إلى النهائيات: الأردن، بطلة المجموعة الأولى بـ 9 نقاط، كوريا الجنوبية بطلة المجموعة الثانية بـ 6 نقاط، فيتنام بطلة المجموعة الثالثة بـ 7 نقاط، اليابان بطلة المجموعة الرابعة بـ 7 نقاط، أوزبكستان بطلة المجموعة الخامسة بـ 9 نقاط، العراق بطلة المجموعة السادسة بـ 7 نقاط، الإمارات بطلة المجموعة السابعة بـ 4 نقاط، تايلند بطلة المجموعة الثامنة بـ 9 نقاط، أستراليا بطلة المجموعة التاسعة بـ 4 نقاط، السعودية بطلة المجموعة العاشرة بـ 9 نقاط، إندونيسيا بطلة المجموعة الـ 11 بـ 6 نقاط.



كما تأهلت من بوابة المركز الثاني منتخبات: الكويت، ثانية المجموعة السادسة بـ 7 نقاط، الصين ثانية المجموعة السابعة بـ 4 نقاط، ماليزيا ثانية المجموعة الثامنة بـ 6 نقاط، طاجيكستان ثانية المجموعة التاسعة بـ 4 نقاط، إضافة إلى قطر المستضيفة للبطولة.