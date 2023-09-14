

قدم عضو المجلس البلدي ناصر الجدعان سؤالا بشأن مخالفات البناء بالمدارس الخاصة بمناطق السكن ‏الخاص والنموذجي.



وقال الجدعان في سؤاله: انطلاقا من الدور الرقابي للمجلس على أداء الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت وعلى مدى تنفيذ هذا ‏الجهاز للوائح والقوانين البلدية، لاسيما لائحة تنظيم أعمال البناء، قمنا بجولة ميدانية لبعض ‏المدارس الخاصة بمحافظة حولي (منطقة سلوى) وهي «مدرسة المجموعة الإنجليزية للتعليم - ‏مدرسة الغانم ثنائية اللغة - المدرسة البريطانية - المدرسة الأميركية»، ولاحظنا خلال هذه ‏الجولة وجود الكثير من الإضافات والتعديلات في أبنية هذه المدارس.‏ واستجلاء لهذه الإضافات والتعديلات نتقدم بالأسئلة التالية:



هل تمت مراجعة البلدية قبل قيام أصحاب هذه المدارس باستحداث هذه التعديلات؟ (إذا تمت مراجعة البلدية يرجى تزويدنا بصورة عن التراخيص).



إذا لم تتم مراجعة البلدية هل قامت البلدية بتحرير مخالفات من خلال جولاتها؟ (إذا تم تحرير مخالفات يرجى تزويدنا بصور من المخالفات) وتزويدي بكل المستندات في هذا الشأن.‏