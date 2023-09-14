البرجس: حريصون على تعزيز التعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بعمل الهيئة



ليلى الشافعي



أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القُصر فالح الرقبة أن مشروع «بادر ويانا» الذي نظمته الهيئة قد حقق أهداف الهيئة العامة لشؤون القصر ورسالتها النبيلة، مشيرا الى ان المبادرة جاءت ضمن الخطط والبرامج والمشاريع الخيرية المشمولة برعايتها والتي تحرص من خلالها على دعم المشاريع الخيرية داخل الكويت، وفي إطار وصايا ورغبة الموصين. وأشار الى أن أهمية هذا المشروع تنبع من تركيزه على تدريب المشاركين من المشمولين برعاية الهيئة على العديد من الأنشطة والمهارات والأعمال المفيدة في حياتهم العملية واليومية، من خلال برنامج تدريب عملي لمدة شهرين يعمل المشاركون خلال فترة العطلة الصيفية واستثمار أوقات فراغهم وتطوير مهاراتهم مع إتاحة الفرصة لدى القصر للتعرف على إمكاناتهم وقدراتها في تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس. وأكد التركيز في المرحلة المقبلة على مواصلة تحقيق عوائد مناسبة على أموال القصر وتعزيز القدرة على رعاية وتأمين احتياجاتهم وأيضا استغلال ما توافر من إمكانات وخبرات مادية وبشرية، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي.



وأكد ان هذه المبادرة تحدث للمرة الأولى وهي من أنجح المبادرات، ونتمنى ان تتكرر في السنوات المقبلة ليستفيد أبناؤنا من وقت فراغهم خلال عطلة الصيف.



من جهته، قال المدير العام بالإنابة لهيئة القصر م.حمد البرجس ان رعاية الهيئة لهذا المشروع من خلال الأثلاث الخيرية التي تقوم على إدارتها لتأهيل وتطوير وتحفيز القصر لمواجهة التحديات والمشاركة في تنفيذ رؤية الكويت المستقبلية والتي تتضمن الوصول الى رأسمال بشري إبداعي،



لافتا الى أن مبادرات الهيئة ومشاريعها العديدة جاءت في مجال التعليم والتدريب والتأهيل وصقل المهارات وتكوين الشخصية على أسس دينية وتربوية واجتماعية سليمة.



وأشار الى أن الجهات الأهلية والخاصة شاركت في تدريب 105 قصر وقاصرات في عدد من المجالات المهمة، مؤكدا ان مجلس إدارة الهيئة وقيادتها التنفيذية وجميع كوادرها حريصون على ان تشهد الفترة المقبلة المزيد من التطور في مختلف المجالات للمشمولين برعايتها.