بيروت ـ جويل رياشي



في أول اطلالة إعلامية له، أعلن السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفي ماغرو برنامج المهرجان الأدبي Beyrouth Livres الذي يمتد من 2 إلى 8 اكتوبر المقبل، على مساحة لبنان من الشمال إلى الجنوب.



الأرقام تترجم روحية المهرجان: 10 معارض، 70 كاتبا وكاتبة من 12 جنسية مختلفة، 80 فعالية في 34 موقعا و14 مدينة.



وأشار ماغرو، في كلمته، إلى استمرار فرنسا في مواكبة لبنان ببحثه عن حلول للازمة العميقة التي يعانيها، مؤكدا ان «لا نهوض من دون تربية وثقافة»، وقال ان «الثقافة يجب ان تبقى عامل تماسك وطني»، مشيرا إلى ان «مهنة الكتب والكتب أصابتها نكسة من جراء الأزمة ولكنها تقاوم باللحم الحي».



فعاليات المهرجان



من بين اللبنانيين المدعوين الكتاب: سبيل غصوب، شريف مجدلاني، وجمانة حداد، ورسام الكاريكاتير برنار حاج والرسامة زينة ابي راشد والمخرج المسرحي عمر ابي عازار وغيرهم.



الافتتاح سيتم الاثنين 2 اكتوبر الساعة الثامنة مساء بالتزامن من سوق جبيل وفندق بالميرا في بعلبك وبيت المملوك في صور ومركز الصفدي الثقافي في طرابلس: قراءات شعرية وأدبية ومعارض ورسم حي ولقاءات مع الأدباء.



من الفعاليات أيضا «ربع ساعة قراءة وطنية: الكل يقرأ» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وشركاء آخرين، حيث الجميع مدعو إلى التوقف عن العمل والدراسة الساعة 11:15 في 5 اكتوبر والغرق في قراءة أي كتاب، مع العلم ان هذا النشاط جمع السنة الماضية 145 الف مشارك.



من جهتها، تشارك الوكالة الجامعية للفرانكوفونية في المهرجان من خلال نشاطات جامعية تهدف إلى مد جسور بين الطلاب والكتاب الفرانكوفونيين، وتقيم احتفالا بصدور كتاب «لبنان كما نحلم به» الذي سيوقعه تلامذة وطلاب لبنانيون فازوا بمسابقة وطنية اقامتها الوكالة وشركاؤها هدفت إلى اطلاق مواهب الشباب في الكتابة والتعبير عن حلمهم بلبنان افضل.



واخذت شريكة المهرجان «الاجندة الثقافية» الناطقة باللغة الفرنسية على عاتقها هذه السنة ايضا تنظيم «المسار الثقافي» في منطقة كليمنصو، حيث جامعة هايكازيان بعمارتها اللافتة وغاليري صالح بركات ودار النمر ومحطات اخرى حيث سيتسنى للسائرين لقاء ادباء يوقعون اعمالهم.



الجدير بالذكر ان كل النشاطات مجانية ومتاحة للجميع.