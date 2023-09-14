الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن النادي العربي القطري تعاقده الرسمي مع الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكان فيراتي (30 عاما) وصل إلى مطار حمد الدولي بالدوحة فجر الثلاثاء تمهيدا للانضمام إلى العربي عقب توقيع الكشف الطبي في مستشفى «سبيتار» استعدادا لتوقيع العقد الذي سيلتحق بموجبه بزميله السابق في سان جيرمان قلب الدفاع السنغالي الدولي عبدو ديالو، ولاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا، والسوري عمر السومة، والإسباني ذي أصول جزائرية وسيم قداري بوليف «سيمو»، والمغربي محمد التعبوني، والتونسي يوسف المساكني.



وذكر النادي، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «ها نحن ذا! فيراتي عرباوي» مصحوبا بمقطع فيديو يظهر فيه اللاعب مرتديا قميص النادي رقم 7.



ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما.