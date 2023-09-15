أكــد رئيس اتحــاد الجمعيــات التعاونيـة عبدالوهاب الفارس ان المضي قدما في تكويت الوظائف بالجمعيات يهدف إلى توفير 3000 وظيفة علاوة على تطوير الهياكل التنظيمية للجمعيات التعاونية وتوفير المزيد من الوظائف للعمالة الوطنية.



وذكر الفارس أن العديد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية البالغ عددها 69 أعلنت فعليا عن شواغر لديها وتعمل على تكويت جميع الوظائف الإشرافية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية.



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري بدء تكويت الوظائف الإشرافية في معظم الجمعيات «ونحن كمجلس إدارة في جمعية الروضة وحولي التعاونية مثال لذلك، إذ تم حصر بقية الوظائف الإشرافية لطرحها للكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة».



وأضاف الكندري أن تعيين المواطنين في شواغر الجمعية تم بناء على القرار الحكومي والوصف الوظيفي للوظائف الإشرافية فيها، مضيفا أن «قرارات التكويت بدأنا فيها وتضمنت هيكلا وظيفيا لكل الأقسام وتم تحديد المؤهل العلمي وسنوات الخبرة لكل المناصب الشاغرة ورواتبها الأساسية وفق كوادر الجمعية المعتمدة رسميا من وزارة الشؤون الاجتماعية».



وأشار إلى مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع إعلان تكويت بعض الوظائف الإشرافية والقيادية بالجمعية للكويتيين ومنها وظيفة نائب المدير العام وننتظر موافقة الوزارة تمهيدا لنشر الإعلان المذكور.



وأفاد بأنه سيتم فتح تسجيل خاصية البحث عن عمل للعمالة الوطنية من أصحاب الخبرة والشهادات والكفاءات عبر أنظمة الجمعية ومنصة «فخرنا»، مؤكدا أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص مجلس الإدارة على دعم العنصر الوطني وسياسة التكويت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.