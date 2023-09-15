قال عضو مجلس الإدارة بجمعية عطاء للعمل الإنساني د.بدر الحتيه إن الجمعية تطرح اليوم الجمعة مشروع الكرسي المتحرك الذي يستفيد منه شريحة كبيرة من المرضى والعجزة وضحايا الحروب وكبار السن وغيرهم من الشرائح الأخرى.



وأوضح الحتيه انه يتم تنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الشؤون والخارجية، مبينا أن قيمة الكرسي المتحرك الكهربائي 450 دينارا حي يستهدف المشروع الدول الفقيرة وأماكن تواجد اللاجئين.



وأكد أن مشروع الكرسي المتحرك واحد من المشاريع التي تخفف معاناة المرضى وترجعهم للعمل والدراسة والإنتاج وتساهم في علاجهم من الأمراض النفسية التي تصيب الكثيرين منهم نتيجة الوحدة وعدم التمكن من ممارسة الحياة بشكل طبيعي. وختم الحتيه بحث أهل الخير على دعم المشروع بالاتصال على 1890900 أو زيارة حسابات جمعية عطاء بمنصات التواصل الاجتماعي.