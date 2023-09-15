16 مسناً فقط داخل مركز فرح للخدمة الإيوائية.. و31726 مستفيداً من «أولوية»

بشرى شعبان



كشف مراقب إدارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون الاجتماعية جاسم الدالوي، عن أن فرق الخدمة المتنقلة لرعاية كبار السن في منازلهم قامت خلال شهر أغسطس الماضي بـ 2324 زيارة منزلية قدمت خلالها الخدمات المتكاملة للمسنين في منازلهم.



وبين الدالوي في تصريح لـ «الأنباء»، أن الإدارة أصدرت 334 بطاقة أولوية خلال الشهر نفسه ليبلغ عدد المسنين المستفيدين من بطاقة أولوية 31726 مسنا، مضيفا: كما تم منح 206 لوحات مواقف كبار السن ليرتفع عدد المسنين المستفيدين من مواقف السيارات إلى 4272 حالة، مؤكدا حرص «الشؤون» على تقديم جميع الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية للمسنين سواء في الخدمة الإيوائية وغير الإيوائية داخل أسرهم ووسط بيئتهم.



وعن أعداد المسنين المستفيدين من خدمات الإدارة، أوضح الدالوي أن الإدارة تقدم الخدمة الإيوائية لـ 16 نزيلا منهم 11 مسنة، و5 رجال في مركز فرح، إلى جانب تقديم الخدمة المتنقلة إلى 3592 مسنا ومسنة من مختلف المناطق الكويتية، مشددا على أن الوزارة تحرص على التوسع بشكل مستمر لتقديم افضل الخدمات والتوسع بخدمة المسن داخل منزله.



وختم الدالوي بالقول: إن مجمع حولي للخدمة المتكاملة لكبار السن سيشكل إضافة ونقلة نوعية في تقديم أفضل الخدمات لآبائنا وأمهاتنا.