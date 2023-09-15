عبدالكريم العبدالله



قدم رئيس «المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» د.محمد الجارالله وأعضاء مجلس الأمناء والعاملون في المنظمة، خالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة المغربية والجمهورية الليبية حكومة وشعبا في ضحايا الزلزال العنيف والإعصار اللذين ضربا عددا من الأقاليم والمدن، وأسفرا عن وقوع المئات من الضحايا والمصابين.



كما تضرع رئيس المنظمة الإسلامية إلى المولى عز وجل أن تتجاوز المملكة المغربية والجمهورية الليبية آثار هذه الكارثة، وأن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية من شرور الكوارث والزلازل، وأن ينزل سكينته وأمنه على الإنسانية جمعاء.



وأعرب الجارالله عن تضامن المنظمة الكامل مع المملكة المغربية والجمهورية الليبية في مصابهما الجلل، وتعاطفها مع أهالي الضحايا والمصابين. ودعا مجلس الأمناء والعاملون في المنظمة الله العلي القدير أن يتغمد أرواح الضحايا بواسع رحمته، وأن يعجل بشفاء المصابين ويلبسهم ثياب الصحة والعافية، وأن يلهم أهل الضحايا وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ الأشقاء في المغرب وليبيا وسائر البلدان العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء.