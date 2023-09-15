بداح العنزي



تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الأحد المقبل برئاسة فهد العبدالجادر مشروع لائحة الإعلانات.



من جانب آخر، تبحث اللجنة المشتركة من أعضاء اللجنتين الفنية والقانونية والمالية خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة د.حسن كمال تعديل لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، إضافة الى ملاحظات اتحاد المقاولين على التعديل المقترح على لائحة تنظيم أعمال البناء، كما ستناقش اللجنة مقترح تعديل الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.



من جانب آخر، تعقد لجنة العاصمة اجتماعها الأربعاء المقبل برئاسة فهد العبدالجادر، حيث يتضمن جدول أعمالها التالي: طلب تعديل مساحة موقع الهيئة العامة للبيئة (مخفر الشويخ سابقا) المذكور في قرار المجلس البلدي في منطقة الشويخ الثالثة.



كتاب وزارة الداخلية بشأن المحافظة على الحدائق العامة في مناطق السكن النموذجي من عبث الشركات والجمعيات التعاونية وغيرها والحفاظ على سكينة أهالي المنطقة.



مقترح لجنة الأسواق العامة تغيير نشاط موقع المسلخ الى موقع لسوق الخيام بصفة مؤقتة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية.



الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن تحويل روضة القدس بمنطقة الروضة ق2 إلى حديقة عامة واقتطاع جزء منها كطريق لخدمة مسجد (سيد احمد الرفاعي).



الموافقة النهائية على إعادة تنظيم جزء من القطعتين رقم (4) و(7) بمدينة الكويت بمنطقة القبلة والصادر بشأنها قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ رو/34 / 3 / 2022 د 1) المتخذ بتاريخ 4/7/2022.



طلب مؤسسة الموانئ الكويتية استقطاع جزء من موقع المنطقة التخزينية العاشرة بالدوحة لصالح وزارة الدفاع.