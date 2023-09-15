بداح العنزي



وافقت البلدية على إعادة تنظيم جزء من القطعتين 4 و7 بمنطقة القبلة.



وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس ان الرأي الفني يتضمن التالي:



٭ أولا: الموافقة النهائية على اعادة تنظيم جزء من القطعتين 4 و7 في مدينة الكويت بمنطقة القبلة والصادر بشأنها قرار المجلس البلدي رقم «م ب/رو/34/3/2022د1» المتخذ في 4/7/2022 وفق نظام القطع التنظيمية والاجراءات المتبعة بهذا الشأن.



٭ ثانيا: عدم الموافقة على الاعتراض المقدم من قبل شركة العقارات المتحدة.



٭ ثالثا: ان يتم اخذ موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قبل البدء بإجراءات إصدار الترخيص لأي قسيمة من قسائم المشروع، وفي حال طلب المجلس الوطني استملاك اي قسيمة من القسائم التي يتم تصنيفها كدرجة أولى بالسجل التراثي للمباني التاريخية في الكويت من قبله، فإنه يتم استملاكها بموجب قرار من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب استنادا الى نصوص القانون رقم 11 لسنة 1960 وعلى نفقة المجلس الوطني على ان يتم رفع تقرير الى المجلس البلدي لاتخاذ ما يراه مناسبا.