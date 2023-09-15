أحمد خميس



تمكن رجال أمن السجون، من القبض على عسكري يعمل في السجن وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة حاول تهريبها إلى داخل السجن المركزي من خلال إخفائها داخل ملابسه الداخلية.



مصدر أمني أفاد «الأنباء»، بأن معلومة وصلت إلى رجال أمن السجون عن تورط عسكري في «الإصلاحية» ويعتزم إدخال كوكتيل مواد مخدرة إلى السجن المركزي، وعليه تحرك رجال الأمن وتمت مراقبة العسكري، وخلال دخول العسكري قاعة التفتيش تمهيدا لدخوله السجن تم ضبطه، وبتفتيشه عثر على كمية من المواد المخدرة وضعها بطريقة سرية داخل ملابسه الداخلية، وعليه تمت إحالته إلى مخفر الصليبية.