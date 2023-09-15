عبدالحميد الخطيب



في حدث عالمي مشوق ومليء بالمتعة، يحيي الفنان بدر الشعيبي ونخبة من النجوم حفلا غنائيا ضخما، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «نكلوديون» السنوي، حيث سيقدم بدر مجموعة منتقاة من اجمل أغانيه القديمة والجديدة.



ويتضمن الحفل، الذي سيقام غدا السبت في صالة «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي، برنامجا مليئا بالعروض الحية الترفيهية والفنية التي يقدمها فنانون عرب وعالميون من نجوم السينما والتلفزيون والموسيقى.



وفي هذا السياق، اكد الشعيبي سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الفريد، ونقل شعوره هذا الى جمهوره، حيث علق عبر حسابه بـ «انستغرام»: «كمية السعادة اللي أنا فيها لا توصف، راح أغني من ضمن المهرجان العالمي Nickelodeon Kids Choice Awards في أبوظبي».



وجوائز اختيار الأطفال «نكلوديون» هي جوائز سنوية، يتم تنظيم الحفل الخاص بها من قبل قناة «نكلوديون» وتنقل على الهواء مباشرة، وفيها يتم تكريم المتميزين في عدد من المجالات الفنية وغيرها، عن طريق تصويت الجمهور، ومن المرشحين للفوز في هذه الدورة: المغنية وكاتبة الأغاني والملحنة الفلسطينية- التشيلية إليانا، والممثلة المصرية هدى المفتي، والفنان المصري أحمد داش، ومغنية البوب المغربية ريم، وغيرهم.



الى ذلك، يعيد الفنان بدر الشعيبي، هذه الفترة عرض مسرحية «الأرانب»، للموسم الثالث لكن بشكل جديد، وذلك على خشبة مسرح دار المهن الطبية بالجابرية، وهي من إخراجه، وتأليف: عثمان الشطي، بطولة: بدر الشعيبي، ناصر عباس، فهد الصالح، رهف محمد، عبدالرحمن اليحيوح، ناصر الدوسري، نور محمود، عبدالرحمن الفهد، عبدالله الشطي، وغيرهم، وتدور قصة المسرحية حول مجموعة من الشباب لديهم أحلام وطموحات يريدون تحقيقها، لكنهم يتعرضون للخطف من مجموعة أرانب غاضبة وتريد الانتقام من البشر لأنهم قاموا بتخريب الغابة التي يعيشون فيها.