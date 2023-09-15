تحدثت الفنانة بسمة عن دورها في فيلم «أولاد حريم كريم»، مؤكدة أن ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو يراه المشاهدون في الكواليس ليس كله حقيقيا، وقالت إن شخصية «دينا مندور» التي قدمتها في الجزء الأول من الفيلم، هي من أقرب الشخصيات إليها، ومن أكثر الأدوار التي تتفاءل بها.



وأضافت بسمة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلاكيت» على «إنستغرام»،: «أولاد حريم كريم» يطرح موضوعات مختلفة ومهمة، وهي ليست تكملة لأحداث الجزء الأول، مشيرة إلى أنها في بداية المشروع كانت قلقة بعض الشيء بسبب غياب الكثير من الأبطال، لكنها أدركت في ما بعد أن الفيلم يتضمن نوعا من الدراما مختلفا عن دراما الجزء الأول.



وتابعت: «يا جماعة ما تصدقوش إن إحنا لما بننزل نصور بنبقى طول الوقت بنهزر ومبسوطين وكده، لأن إحنا بجد بنتعب جدا، إحنا بنصحى قبلكم وبنام بعدكوا، وعدد ساعات الشغل بتاعتنا أكتر من عدد ساعات شغلكم، وبنكون في ضغط نفسي علشان نكون جوه الشخصية، وبيكون عندنا مشاكل قد الدنيا في البيت ومطالبين بمشاهد فرحانين فيها، أو عندنا فرح قد الدنيا ومطالبين بمشهد نكون فيه مش سعداء، فإحنا شغلانتنا مش اللي أنتم شايفينه على السوشيال ميديا من برا، ومسيرنا في يوم ندخل في كواليس الأفلام ونشوف التعب اللي بجد».