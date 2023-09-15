يخوض المنتخب الوطني للجمباز الفني لفئتي الناشئين والأشبال لقاء وديا مع نظيره القطري اليوم في العاصمة الدوحة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.



وكان وفد المنتخب وصل إلى الدوحة أمس، ويترأس الوفد المدير الفني في اتحاد اللعبة محمد بهبهاني ويضم الإداري خالد المذن إلى جانب 12 لاعبا.



ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون مع الاتحاد القطري للعبة، كما يعتبر فرصة مناسبة للاعبي منتخبنا للاحتكاك مع اللاعبين القطريين الذين يتمتعون بإمكانيات فنية مميزة، فضلا عن أن الأجواء التنافسية ستكون حاضرة في صالة مجهزة بأفضل وأحدث معدات الجمباز الفني. ويتطلع اتحاد الجمباز من خلال هذه اللقاءات إلى اختبار قدرات اللاعبين وتحقيق الاستفادة الفنية وتجهيز منتخبي الأشبال والناشئين بأفضل طريقة ممكنة.