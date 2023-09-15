يعقوب العوضي



اجتمع مجلس إدارة اتحاد الطائرة أمس الأول برئاسة د.جابر المري وكل من أمين السر المساعد نايف الخميلي وأمين الصندوق المساعد حمود البذالي والأعضاء نايف الفيلكاوي، فهد العنزي وجاسم الفيلكاوي.



وفي هذا الإطار، أكد المري أن مجلس الإدارة اعتمد لائحة المسابقات الخاصة بالموسم الجديد 2023-2024 التي ستوزع على الأندية المشاركة في نشاط الاتحاد.



وقال إن مجلس الإدارة قرر إعادة تشكيل لجنة تدريب في الاتحاد، وكلف عضو مجلس الإدارة نايف الفيلكاوي برئاستها على أن يقوم باختيار باقي أعضاء اللجنة وتقديمهم في الاجتماع المقبل.



هذا، وقد اعتمد مجلس الإدارة تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة د.جابر المري الذي يضم معه نائب الرئيس ناصر العويد وأمين السر عبدالله الغرير ومساعده نايف الخميلي وأمين الصندوق طلال العدواني ومساعده حمود البذالي، كما قرر مجلس الإدارة إيقاف لاعب المنتخب الوطني تحت 19 سنة والنادي العربي علي دشتي لمدة 3 مباريات من المسابقات المحلية، وذلك على خلفية اعتذاره عن عدم الاستمرار مع المنتخب خلال الاستعداد لبطولة غرب آسيا تحت 19 والمشاركة فيها بداعي الإصابة وعدم تقديمه التقرير الطبي الذي يثبت مدى الإصابة التي منعته من الاستمرار مع المنتخب.



من جهة أخرى، ضم العربي رسميا المحترفين التونسي محمد العربي والدومنيكاني إلفيس سانتوس إلى صفوف الفريق الأول تدعيما للمنافسات المختلفة المقبلة.