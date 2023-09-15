تقدم رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان الحمود بالشكر والتقدير للدعم الكريم من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وما يقدمه مجلس الوزراء من دعم لرياضة الرماية الكويتية والآسيوية، مؤكدا أن تحقيق الإنجازات الكبيرة لرياضة الرماية الكويتية جاء بتوفيق من الله ثم بفضل الرعاية السامية من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء.



وكان الحمود قد تلقى برقية تهنئة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بمناسبة تزكيته رئيسا للاتحاد الآسيوي للرماية.



كما تقدم الحمود بالشكر لكل المهنئين لرياضة الرماية الكويتية التي تحتضن الاتحاد الآسيوي للرماية، متمنيا التوفيق والنجاح لرياضة الرماية الكويتية في الاستحقاقات المقبلة، ومشيدا بجهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنادي واتحاد الرماية الكويتي وأبطال الرماية الكويتيين الذين تمكنوا بنجاح من التفوق على المستوى الدولي والأولمبي.