يعقوب العوضي



أكد أمين صندوق اتحاد كرة اليد خالد طالب أن خطة إعداد المنتخبات الوطنية تسير بالصورة المطلوبة والمخطط لها من قبل الأجهزة الفنية والإدارية والاتحاد، مشيدا بنتائج المعسكر التدريبي الخارجي لمنتخبي الشباب والناشئين والذي اختتم قبل عدة أيام في مونتنيغرو، وقال: «تسنى لنا متابعة مواهب كرة اليد الكويتية مع المدربين الجدد من مونتنيغرو زوران وماركو مع مساعديهما المدربين الوطنيين وليد العنزي وحسين حبيب».



وأضاف: «شارك بالمعسكر التدريبي بعدد كبير من اللاعبين بلغ 52 لاعبا يمثلون المنتخبين، ودون أدنى شك انعكس الأعداد البدني والفني في المعسكر عليهم جميعا بصورة إيجابية، خاصة أن المنتخبات قد واجهت فرق ذات طابع فني وتكتيكي قوي جدا وفرق تنافس على ألقاب وبطولات محلية ودولية». وتابع قائلا: «لم تدخر الهيئة العامة للرياضة جهدا في تذليل العقبات والصعوبات التي واجهتنا في إقامة المعسكر التدريبي لذا فإن الثناء على ما قدمته لنا مستحق». كما أثنى على رئيس الاتحاد أحمد الشحومي وأعضاء مجلس الإدارة على ما يقدمونه من مساهمات في سبيل رفع اسم وعلم كرة اليد الكويتية في مختلف المحافل الدولية. ويستعد منتخبنا الوطني للناشئين للبطولة العربية لكرة اليد والمقررة في مدينة المهدية في تونس نوفمبر المقبل، كما ينتظر منتخبنا الأول مشاركات خارجية أهمها دورة الألعاب الآسيوية في الصين في 23 الجاري، والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 أكتوبر المقبل.