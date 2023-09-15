تستضيف السعودية في الـ 9 مساء بتوقيت الكويت اليوم على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف اللقاء المنتظر بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي في نسختها الـ32 ، حيث يخوض الأهلي المواجهة للمرة الـ 11 في تاريخه بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الفريق الجزائري للمرة الأولى بعد فوزه بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية.



ويتطلع الأهلي لتضييق الخناق على ريال مدريد في صراعهما على صدارة قائمة الأندية الأكثر حصولا على الألقاب الدولية في العالم بواقع 25 لقبا حتى الآن وبفارق 4 ألقاب عن الفريق الملكي، فيما يبحث اتحاد الجزائر عن الفوز بلقبه القاري الثاني في تاريخه.



ويدخل الأهلي اللقاء متسلحا بقوته الضاربة في جميع المراكز بعد قضائه فترة إعداد مميزة بالنمسا، وقد تشهد المباراة المشاركة الأولى للوافد الجديد إمام عاشور بعد اكتمال شفائه من الإصابة العضلية التي لحقت به الموسم الماضي، نظرا لغياب عمرو السولية للإصابة وكريم نيدفيد لعدم الجاهزية البدنية وخروج حمدي فتحي للاحتراف بالوكرة القطري، مما قد يدفع بالسويسري مارسيل كولر للاعتماد عليه بجانب مروان عطية والمالي أليو ديانج، مع تواجد الوافدين الجدد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق والمغربي رضا سليم وصلاح محسن خارج الخطوط.



من جهة أخرى، يلعب الزمالك غدا السبت في الرابعة عصرا مع أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور 32 لبطولة الكونفيدرالية الافريقية في ظل غياب نجمي الفريق الظهير أحمد فتوح للإصابة، ولنفس السبب يغيب الجناح المتألق أحمد سيد زيزو رغم تسريب العديد من الأخبار من مصادر داخل القلعة البيضاء بأن زيزو رفض السفر مع الفريق بسبب عدم حصوله على باقي مستحقاته المتأخرة، فيما صرح المدير التنفيذي المؤقت د.عماد البناني بأن النادي تمكن من توفير السيولة اللازمة لتسديد مستحقات اللاعب بعد التنسيق مع إدارة الكرة.



إلى هذا، تمكن المنتخب المصري لرجال الكرة الطائرة بقيادة المدرب الإيطالي فلافيو جيونيلي من حصد لقب الأمم الأفريقية للمرة التاسعة بعد غياب 8 سنوات، وذلك بعد الفوز على الجزائر 3-1 في نهائي البطولة التي أقيمت بستاد القاهرة، كما توج المنتخب المصري لتنس الطاولة بلقب بطولة أفريقيا على مستوى الفرق للرجال والسيدات والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 9 حتى 19 الجاري، وهو التتويج الذي ضمن لمنتخب الفراعنة الصعود لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.